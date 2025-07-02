Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 50 мин
Одесса, ул. Канатная, 100/1
5.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
В городах рядом
1 социальна аптека
Винница, ул. Соборная, 26
347.3 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
432.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, просп. Голосеевский, 132
433.5 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, просп. Голосеевский, 93
433.8 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
434.0 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
437.0 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
438.6 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
441.5 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
443.0 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Загоровская, 17/21
443.4 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Героев Полка Азов, 12
446.7 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
447.7 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн
Аптека доброго дня
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
619.5 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00 грн