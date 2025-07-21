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Имприл (Impryl)
Имприл (Impryl)
Харьков
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
408.9 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
409.0 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
410.6 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
411.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
412.0 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
412.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
412.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
412.3 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 132
412.9 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Витамин
Открыто
Закроется в 22:00
Вышгород, ул. Днепровская, 2-Г
413.8 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
413.9 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
413.9 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
414.2 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:30
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
419.2 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
565.5 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Соборная, 26
566.3 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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