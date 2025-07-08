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Имприл (Impryl)
Имприл (Impryl)
Днепр
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
386.4 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
387.0 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
387.2 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
387.7 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 132
388.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
389.2 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
391.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
391.2 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
393.6 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
394.0 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
394.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:30
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
395.4 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Межевая, 18
398.4 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Соборная, 26
482.4 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
812.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1800,00
грн
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