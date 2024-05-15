Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаАтодерм крем ультраЦены в аптеках

Атодерм крем ультра туба 500 мл питательный и увлажняющий - Днепр (Днепропетровск) (905340) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
674,20
Экономия: -28,60 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
671,62
Экономия: -26,02 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
686,79
Экономия: -41,19 грн
645,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
581,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
629,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
726,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
726,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
677,30
Экономия: -31,70 грн
645,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
684,34
Экономия: -38,74 грн
645,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
839,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
686,08
Экономия: -40,48 грн
645,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
839,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
689,44
Экономия: -43,84 грн
645,60 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
629,48 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
678,20
Экономия: -32,60 грн
645,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
685,11
Экономия: -39,51 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 1
Всего: упаковка (1)
687,89
Экономия: -42,29 грн
645,60 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
672,26
Экономия: -26,66 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Металлургов, 74-Д
Всего: упаковка (1)
669,10
Экономия: -23,50 грн
645,60 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
749,00
Экономия: -97,00 грн
652,00 грн