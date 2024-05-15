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Атодерм крем ультра туба 200 мл питательный и увлажняющий - Днепр (Днепропетровск) (905339) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
429,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
501,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
537,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
537,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
625,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
625,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
465,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (2)
447,74 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Николенко, 13
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
593,00
Экономия: -111,00 грн
482,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
593,00
Экономия: -111,00 грн
482,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
564,00
Экономия: -82,00 грн
482,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
564,00
Экономия: -82,00 грн
482,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 86-А
Всего: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
447,74 грн