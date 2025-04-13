Киев (адрес не указан)
Доступно в 429 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
560,81
Экономия при брони: -47,63 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
599,27
Экономия при брони: -35,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
596,00
Экономия при брони: -73,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
584,05
Экономия при брони: -20,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
581,10
Экономия при брони: -17,03 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
596,00
Экономия при брони: -73,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
569,17
Экономия при брони: -25,38 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
588,97
Экономия при брони: -24,77 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
583,86
Экономия при брони: -20,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн