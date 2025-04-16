Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
336,24
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
525,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
592,22
Экономия при брони: -28,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
594,43
Экономия при брони: -30,35 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
592,60
Экономия при брони: -29,24 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
588,26
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
586,62
Экономия при брони: -23,32 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
593,77
Экономия при брони: -30,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
391,53
Экономия при брони: -16,03 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
393,65
Экономия при брони: -17,52 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
525,00
Экономия при брони: -117,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
505,70
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
586,45
Экономия при брони: -22,23 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Адепрост капсулы №30
Бовиос Фарм
525,00
Экономия при брони: -46,00 грн