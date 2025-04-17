Заживин гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках 911 Ваша служба спасения (Zazhivin gel-balm for cracked feet and heels 911 Your emergency)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
57,78
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,18
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,22
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,68
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,22
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,29
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,17
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,62
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
70,67
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,51
Экономия при брони: -3,90 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,48
Экономия при брони: -2,77 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,06
Экономия при брони: -3,35 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,23
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,76
Экономия при брони: -4,14 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,92
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,09
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 13-Ж/2
6.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,82
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,69
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,74
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,01
Экономия при брони: -2,30 грн