Заживин гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках 911 Ваша служба спасения (Zazhivin gel-balm for cracked feet and heels 911 Your emergency)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,09
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,75
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,49
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,26
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
62,01
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,88
Экономия при брони: -2,17 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,68
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
55,62
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,94
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,27
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,50
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
58,49
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,39
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
58,72
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,19
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
58,10
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,46
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,79
Экономия при брони: -4,08 грн