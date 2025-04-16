Заживин гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках 911 Ваша служба спасения (Zazhivin gel-balm for cracked feet and heels 911 Your emergency)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,88
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,31
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,17
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,03
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
62,02
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,70
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,56
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,36
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,71
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,43
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,41
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,91
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
57,90
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,31
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,10
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,17
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,47
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,53
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,97
Экономия при брони: -2,26 грн