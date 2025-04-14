Заживин гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках 911 Ваша служба спасения (Zazhivin gel-balm for cracked feet and heels 911 Your emergency)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,69
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,85
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
62,20
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,99
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
71,43
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,79
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека низких цен
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,05
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
62,07
Экономия при брони: -4,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,37
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
69,90
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,57
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,97
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,15
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека нежных цен
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,94
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
71,45
Экономия при брони: -4,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 6
7.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,88
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,99
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 31
7.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,86
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 74
7.4 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
69,57
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Китаенко, 10
7.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,33
Экономия при брони: -2,72 грн