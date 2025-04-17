Заживин гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках 911 Ваша служба спасения (Zazhivin gel-balm for cracked feet and heels 911 Your emergency)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,94
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,08
Экономия при брони: -3,37 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,23
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,58
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,88
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,28
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,17
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,44
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
70,14
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,07
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,92
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
71,43
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,53
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,86
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,57
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
59,95
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
58,30
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,80
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
60,93
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
121.8 км
911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл №1
Либерти Фарм
61,25
Экономия при брони: -3,54 грн