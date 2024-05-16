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911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Киев (904270) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
57,82
Экономия: -9,91 грн
47,91 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
58,12
Экономия: -10,21 грн
47,91 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
56,96
Экономия: -9,05 грн
47,91 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
57,92
Экономия: -7,11 грн
50,81 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
54,92
Экономия: -6,29 грн
48,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
59,13
Экономия: -8,17 грн
50,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
55,35
Экономия: -7,20 грн
48,15 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
54,26
Экономия: -5,99 грн
48,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
56,54
Экономия: -6,10 грн
50,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
43,60
Экономия: -2,14 грн
41,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
58,73
Экономия: -10,82 грн
47,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
57,52
Экономия: -9,61 грн
47,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
57,06
Экономия: -9,15 грн
47,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
63,97
Экономия: -13,05 грн
50,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
60,19
Экономия: -9,32 грн
50,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
56,13
Экономия: -7,78 грн
48,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
57,91
Экономия: -7,04 грн
50,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
52,85
Экономия: -4,99 грн
47,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
59,11
Экономия: -8,24 грн
50,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
57,60
Экономия: -9,69 грн
47,91 грн