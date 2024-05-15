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911 "Заживин" гель-бальзам при трещинах в ступнях и пятках тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Харьков (904270) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
49,28
Экономия: -2,49 грн
46,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
57,86
Экономия: -7,02 грн
50,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
54,14
Экономия: -6,21 грн
47,93 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
49,33
Экономия: -2,54 грн
46,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
53,34
Экономия: -5,79 грн
47,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
46,09
Экономия: -2,71 грн
43,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
49,45
Экономия: -2,66 грн
46,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
44,81
Экономия: -2,28 грн
42,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
48,38
Экономия: -1,59 грн
46,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
53,55
Экономия: -6,09 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
49,20
Экономия: -2,41 грн
46,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
55,31
Экономия: -7,47 грн
47,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
48,93
Экономия: -2,14 грн
46,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
45,71
Экономия: -2,01 грн
43,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
55,12
Экономия: -8,11 грн
47,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
44,90
Экономия: -1,52 грн
43,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
53,20
Экономия: -6,05 грн
47,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
56,50
Экономия: -5,69 грн
50,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
48,86
Экономия: -2,07 грн
46,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
54,75
Экономия: -6,94 грн
47,81 грн