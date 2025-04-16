Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,84
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,43
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,76
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,21
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,95
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,23
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,44
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,17
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,83
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,21
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,36
Экономия при брони: -9,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,48
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,44
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,06
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,42
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,89
Экономия при брони: -7,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
3.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,50
Экономия при брони: -3,61 грн