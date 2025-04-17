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Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Винница
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Доступно в 17 аптеках в Винница
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,88
Экономия при брони:
-8,66 грн
55,22
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,28
Экономия при брони:
-3,40 грн
50,88
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,91
Экономия при брони:
-3,07 грн
50,84
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,02
Экономия при брони:
-2,15 грн
50,87
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,44
Экономия при брони:
-3,86 грн
57,58
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,77
Экономия при брони:
-1,92 грн
50,85
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,91
Экономия при брони:
-2,09 грн
50,82
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,87
Экономия при брони:
-3,03 грн
60,84
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,49
Экономия при брони:
-3,65 грн
50,84
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,25
Экономия при брони:
-3,35 грн
50,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
81,03
Экономия при брони:
-4,09 грн
76,94
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,30
Экономия при брони:
-3,43 грн
50,87
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,51
Экономия при брони:
-1,92 грн
57,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,16
Экономия при брони:
-3,35 грн
50,81
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
80,77
Экономия при брони:
-4,77 грн
76,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,64
Экономия при брони:
-5,27 грн
47,37
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,36
Экономия при брони:
-3,47 грн
50,89
грн
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Аптека низких цен
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Закроется в 20:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
61.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,54
Экономия при брони:
-3,69 грн
50,85
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, просп. Мира, 69/1-А
110.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,76
Экономия при брони:
-3,90 грн
60,86
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
111.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,36
Экономия при брони:
-2,47 грн
60,89
грн
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