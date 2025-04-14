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Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Одесса
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Доступно в 86 аптеках в Одесса
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,56
Экономия при брони:
-5,68 грн
49,88
грн
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Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,04
Экономия при брони:
-2,23 грн
52,81
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,64
Экономия при брони:
-2,58 грн
58,06
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,19
Экономия при брони:
-2,18 грн
58,01
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,95
Экономия при брони:
-3,14 грн
60,81
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,67
Экономия при брони:
-3,63 грн
58,04
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,04
Экономия при брони:
-2,16 грн
51,88
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,49
Экономия при брони:
-2,74 грн
50,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,54
Экономия при брони:
-3,65 грн
50,89
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,91
Экономия при брони:
-5,69 грн
49,22
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,26
Экономия при брони:
-2,42 грн
52,84
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,18
Экономия при брони:
-2,30 грн
51,88
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,89
Экономия при брони:
-3,08 грн
50,81
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,65
Экономия при брони:
-2,82 грн
50,83
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,88
Экономия при брони:
-3,79 грн
58,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,05
Экономия при брони:
-2,04 грн
58,01
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
56,54
Экономия при брони:
-3,69 грн
52,85
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,95
Экономия при брони:
-3,94 грн
58,01
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,50
Экономия при брони:
-2,67 грн
60,83
грн
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