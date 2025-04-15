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Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Львов
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Доступно в 19 аптеках в Львов
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,12
Экономия при брони:
-2,29 грн
50,83
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,57
Экономия при брони:
-3,67 грн
60,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,66
Экономия при брони:
-2,79 грн
50,87
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,42
Экономия при брони:
-7,55 грн
56,87
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,51
Экономия при брони:
-2,62 грн
50,89
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,18
Экономия при брони:
-2,40 грн
73,78
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,95
Экономия при брони:
-3,05 грн
50,90
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
50,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,66
Экономия при брони:
-2,82 грн
50,84
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,07
Экономия при брони:
-8,42 грн
56,65
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,02
Экономия при брони:
-3,16 грн
60,86
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
4.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,93
Экономия при брони:
-3,11 грн
50,82
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,34
Экономия при брони:
-3,54 грн
60,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,12
Экономия при брони:
-2,32 грн
60,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
66,77
Экономия при брони:
-4,08 грн
62,69
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,48
Экономия при брони:
-2,63 грн
60,85
грн
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Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
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Экономия при брони:
-4,02 грн
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911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,12
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-3,32 грн
50,80
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