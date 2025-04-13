Киев
О товаре
Цены
Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 115 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,20
Экономия при брони:
-2,33 грн
60,87
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,43
Экономия при брони:
-2,56 грн
50,87
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,77
Экономия при брони:
-8,60 грн
68,17
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,84
Экономия при брони:
-2,04 грн
50,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,01
Экономия при брони:
-3,19 грн
50,82
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,62
Экономия при брони:
-1,72 грн
51,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
56,68
Экономия при брони:
-3,80 грн
52,88
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,41
Экономия при брони:
-1,80 грн
55,61
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,41
Экономия при брони:
-3,61 грн
56,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,14
Экономия при брони:
-7,32 грн
56,82
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,70
Экономия при брони:
-2,88 грн
56,82
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,65
Экономия при брони:
-2,77 грн
50,88
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,80
Экономия при брони:
-3,00 грн
51,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,36
Экономия при брони:
-2,50 грн
50,86
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,15
Экономия при брони:
-3,29 грн
50,86
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,94
Экономия при брони:
-3,08 грн
50,86
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,00
Экономия при брони:
-2,14 грн
50,86
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,34
Экономия при брони:
-3,51 грн
50,83
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Неманская, 5
4.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
78,36
Экономия при брони:
-4,65 грн
73,71
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню