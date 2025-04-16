Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,65
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,08
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,33
Экономия при брони: -6,97 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,66
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,53
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,34
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,16
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,96
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
78,27
Экономия при брони: -11,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,53
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,01
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,18
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
78,12
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,92
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,12
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,34
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,57
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,65
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,09
Экономия при брони: -3,74 грн