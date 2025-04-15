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Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Венолгон гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах 911 Ваша служба спасения" (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Днепр
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Доступно в 79 аптеках в Днепр
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,12
Экономия при брони:
-4,32 грн
60,80
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,24
Экономия при брони:
-2,36 грн
50,88
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,82
Экономия при брони:
-1,99 грн
50,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,81
Экономия при брони:
-2,95 грн
50,86
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,70
Экономия при брони:
-2,80 грн
50,90
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,80
Экономия при брони:
-3,07 грн
73,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,87
Экономия при брони:
-2,98 грн
50,89
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,35
Экономия при брони:
-8,18 грн
68,17
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,59
Экономия при брони:
-2,72 грн
50,87
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,97
Экономия при брони:
-3,15 грн
60,82
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,85
Экономия при брони:
-2,96 грн
50,89
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,64
Экономия при брони:
-2,75 грн
60,89
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,11
Экономия при брони:
-4,28 грн
60,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,71
Экономия при брони:
-9,74 грн
54,97
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,00
Экономия при брони:
-11,00 грн
52,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,04
Экономия при брони:
-1,99 грн
55,05
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,19
Экономия при брони:
-3,29 грн
50,90
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,78
Экономия при брони:
-2,94 грн
50,84
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
56,19
Экономия при брони:
-3,34 грн
52,85
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,90
Экономия при брони:
-9,73 грн
68,17
грн
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