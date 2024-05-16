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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Львов (904201) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
52,36
Экономия: -4,56 грн
47,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
44,65
Экономия: -3,51 грн
41,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
50,77
Экономия: -7,30 грн
43,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
47,38
Экономия: -3,77 грн
43,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
48,26
Экономия: -4,88 грн
43,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
40,62
Экономия: -3,73 грн
36,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (3)
48,39
Экономия: -4,69 грн
43,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
49,17
Экономия: -5,46 грн
43,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
45,68
Экономия: -5,55 грн
40,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
48,31
Экономия: -5,07 грн
43,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
45,87
Экономия: -7,39 грн
38,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
45,96
Экономия: -2,34 грн
43,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
44,59
Экономия: -3,17 грн
41,42 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
43,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (2)
43,90
Экономия: -5,66 грн
38,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (2)
47,25
Экономия: -8,79 грн
38,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (3)
55,21
Экономия: -8,03 грн
47,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
47,77
Экономия: -4,18 грн
43,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (6)
47,00
Экономия: -3,38 грн
43,62 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 46 мин
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: упаковка (1)
41,60 грн