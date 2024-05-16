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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Венолгон" гель для ног при тяжести, боли и отеке в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Киев (904201) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
44,87
Экономия: -7,33 грн
37,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
51,78
Экономия: -8,28 грн
43,50 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
58,02
Экономия: -7,12 грн
50,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
58,21
Экономия: -9,52 грн
48,69 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
43,54
Экономия: -5,19 грн
38,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
40,21
Экономия: -5,60 грн
34,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
42,74
Экономия: -5,60 грн
37,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
54,26
Экономия: -5,99 грн
48,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
45,39
Экономия: -2,89 грн
42,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
58,47
Экономия: -9,78 грн
48,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
49,69
Экономия: -7,97 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
54,46
Экономия: -11,11 грн
43,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
51,58
Экономия: -7,99 грн
43,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
50,67
Экономия: -7,07 грн
43,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
54,90
Экономия: -6,67 грн
48,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
48,27
Экономия: -4,56 грн
43,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
50,80
Экономия: -7,08 грн
43,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
50,16
Экономия: -8,44 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
59,48
Экономия: -11,11 грн
48,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (2)
51,53
Экономия: -7,81 грн
43,72 грн