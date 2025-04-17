Бадяга гель для тела от синяков и ушибов 911 Ваша служба спасения (Bodyaga body gel for bruises and bruises 911 Your emergency)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,02
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,79
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,68
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,98
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,59
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,95
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,58
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,64
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
50,17
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,97
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,28
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,81
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,72
Экономия при брони: -4,00 грн
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Закрыто
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Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
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46,40
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911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
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Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,57
Экономия при брони: -1,89 грн
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Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,33
Экономия при брони: -2,65 грн
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Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,65
Экономия при брони: -2,97 грн
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Монастырище, ул. Соборная, 130
99.3 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,29
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Хмельницкий, просп. Мира, 69/1-А
110.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
71,13
Экономия при брони: -4,46 грн