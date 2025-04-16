Бадяга гель для тела от синяков и ушибов 911 Ваша служба спасения (Bodyaga body gel for bruises and bruises 911 Your emergency)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,41
Экономия при брони: -1,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,27
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,30
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,93
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
49,24
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,87
Экономия при брони: -2,80 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,62
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,45
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,58
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,30
Экономия при брони: -1,62 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,80
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,28
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,92
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
70,67
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,21
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,70
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,75
Экономия при брони: -3,07 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,27
Экономия при брони: -2,59 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,54
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,96
Экономия при брони: -3,28 грн