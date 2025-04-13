Бадяга гель для тела от синяков и ушибов 911 Ваша служба спасения (Bodyaga body gel for bruises and bruises 911 Your emergency)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,71
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,52
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,87
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,65
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,02
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,55
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,39
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
49,50
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,02
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,60
Экономия при брони: -1,92 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,85
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,21
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,18
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,95
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,43
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,41
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,78
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,65
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
49,64
Экономия при брони: -2,97 грн