Бадяга гель для тела от синяков и ушибов 911 Ваша служба спасения (Bodyaga body gel for bruises and bruises 911 Your emergency)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,97
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,71
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
49,92
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,36
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,33
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,05
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,54
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,90
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,66
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,91
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,04
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,07
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,74
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,38
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
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Закроется через 18 мин
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
46,70
Экономия при брони: -2,02 грн
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Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
47,23
Экономия при брони: -2,55 грн
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Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
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46,53
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911 "Бодяга" гель для тела от синяков и ушибов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
48,08
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