К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, пл. Покровская, 8 Всего: упаковка (1) 280,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Сенная, 5/1 Всего: упаковка (1) 229,90 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2 Всего: упаковка (1) 238,32 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118 Всего: упаковка (1) 238,03 Экономия: -0,08 грн 237,95 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 134 Всего: упаковка (1) 244,20 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Городище, ул. Мира, 103 Всего: упаковка (1) 265,37 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27 Всего: упаковка (2) 244,20 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шпола, ул. Соборная, 12 Всего: упаковка (1) 280,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Мира, 50 Всего: упаковка (2) 280,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (1) 238,88 Экономия: -2,51 грн 236,37 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ахматовой Анны, 16-А Всего: упаковка (2) 280,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:15 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3 Всего: упаковка (1) 235,96 Экономия: -0,39 грн 235,57 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 13 Всего: упаковка (1) 263,23 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Закревского Николая, 21 Всего: упаковка (1) 238,59 Экономия: -3,16 грн 235,43 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Радужная, 25 Всего: упаковка (2) 265,19 Экономия: -3,92 грн 261,27 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 5 Всего: упаковка (1) 237,13 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 34 Всего: упаковка (1) 280,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 24 Всего: упаковка (3) 280,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Голосеевская, 13-А Всего: упаковка (1) 280,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется через 10 мин График работы Киев, ул. Крещатик, 21 Всего: упаковка (5) 280,00 грн Забронировать