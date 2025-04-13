Гель-бальзам для тела с бишофитом 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
70,50
Экономия при брони: -18,22 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,27
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,15
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,95
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,27
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
66,72
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,66
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,47
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,62
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,90
Экономия при брони: -2,15 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,24
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,59
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,60
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,82
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,79
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,02
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,92
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,09
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,92
Экономия при брони: -3,17 грн