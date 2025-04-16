Гель-бальзам для тела с бишофитом 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,91
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,73
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,47
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,33
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,90
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,91
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,07
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,65
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,86
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,81
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,06
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,93
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,94
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,05
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,70
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,83
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,89
Экономия при брони: -3,24 грн