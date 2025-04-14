Гель-бальзам для тела с бишофитом 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,28
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,87
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,75
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,42
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,38
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,57
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,22
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,37
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,10
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,78
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,00
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,03
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,21
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,95
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,63
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,85
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,86
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,65
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,86
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,53
Экономия при брони: -3,78 грн