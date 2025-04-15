Гель-бальзам для тела с бишофитом 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,36
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,38
Экономия при брони: -3,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,20
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
78,81
Экономия при брони: -5,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
78,07
Экономия при брони: -4,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,15
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,81
Экономия при брони: -3,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,04
Экономия при брони: -2,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,44
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,79
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,37
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
66,84
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,28
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,55
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,43
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,13
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,01
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,92
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
78,82
Экономия при брони: -5,19 грн