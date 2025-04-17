Гель-бальзам для тела с бишофитом 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for body with bischofite 911 Your rescue service)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,30
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,88
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,91
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,22
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,63
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,62
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,56
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,87
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,52
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,07
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,35
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,38
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,42
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,05
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,65
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,05
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,65
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,86
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,59
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,02
Экономия при брони: -2,27 грн