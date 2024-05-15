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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С бишофитом" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904202) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
41,56
Экономия: -4,74 грн
36,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
42,14
Экономия: -5,28 грн
36,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
44,60
Экономия: -7,80 грн
36,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
43,75
Экономия: -6,63 грн
37,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
41,78
Экономия: -4,58 грн
37,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
58,87
Экономия: -7,80 грн
51,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (4)
40,26
Экономия: -2,16 грн
38,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
44,57
Экономия: -7,77 грн
36,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
40,49
Экономия: -3,95 грн
36,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
57,64
Экономия: -6,61 грн
51,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
59,46
Экономия: -8,26 грн
51,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
41,95
Экономия: -4,11 грн
37,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (3)
46,87
Экономия: -7,40 грн
39,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
56,80
Экономия: -5,65 грн
51,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
60,31
Экономия: -9,10 грн
51,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
43,78
Экономия: -6,98 грн
36,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
42,30
Экономия: -4,85 грн
37,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (4)
41,04
Экономия: -4,18 грн
36,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
48,62
Экономия: -5,51 грн
43,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (2)
44,42
Экономия: -7,62 грн
36,80 грн