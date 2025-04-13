Гель-бальзам для суставов с хондроитином 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for joints with chondroitin 911 Your rescue service)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,57
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,27
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,02
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,07
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,78
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,37
Экономия при брони: -3,55 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,72
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,44
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,94
Экономия при брони: -4,14 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,56
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,74
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
78,88
Экономия при брони: -3,08 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,00
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,35
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,51
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
83,95
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,80
Экономия при брони: -3,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,76
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
84,73
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,18
Экономия при брони: -6,37 грн