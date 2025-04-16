Гель-бальзам для суставов с хондроитином 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for joints with chondroitin 911 Your rescue service)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
84,46
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,69
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,55
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,55
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,39
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,22
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
56,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,32
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
83,22
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
70,81
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,03
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,84
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
68,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
84,27
Экономия при брони: -12,35 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,48
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,94
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,94
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,08
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
71,50
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,51
Экономия при брони: -3,19 грн