Гель-бальзам для суставов с хондроитином 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for joints with chondroitin 911 Your rescue service)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,63
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,10
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,76
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,80
Экономия при брони: -6,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,10
Экономия при брони: -3,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,36
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,36
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,92
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,26
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,25
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,21
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,37
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,55
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,30
Экономия при брони: -2,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 181-Б
5.2 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,38
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,58
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,80
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
5.8 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,17
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,01
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,56
Экономия при брони: -3,22 грн