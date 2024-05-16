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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С Хондроитином" гель-бальзам для суставов тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Киев (904207) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
65,08
Экономия: -5,89 грн
59,19 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
49,98
Экономия: -2,68 грн
47,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
62,37
Экономия: -3,87 грн
58,50 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
65,17
Экономия: -5,66 грн
59,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
49,10
Экономия: -2,30 грн
46,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
61,37
Экономия: -3,37 грн
58,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
66,28
Экономия: -3,66 грн
62,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
47,31
Экономия: -2,86 грн
44,45 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
60,53
Экономия: -7,66 грн
52,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
47,81
Экономия: -3,07 грн
44,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
66,10
Экономия: -10,71 грн
55,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
49,31
Экономия: -5,60 грн
43,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
64,22
Экономия: -5,03 грн
59,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
55,03
Экономия: -3,01 грн
52,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
45,39
Экономия: -2,79 грн
42,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
47,78
Экономия: -6,66 грн
41,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2)
63,96
Экономия: -6,64 грн
57,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
48,47
Экономия: -2,77 грн
45,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
64,02
Экономия: -4,83 грн
59,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
48,84
Экономия: -2,04 грн
46,80 грн