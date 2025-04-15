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Зубная щетка Колгейт high density charcoal (Toothbrush Colgate high density charcoal)
Зубная щетка Колгейт high density charcoal (Toothbrush Colgate high density charcoal)
Львов
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Доступно в 6 аптеках в Львов
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Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
133,40
грн
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Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
132,20
грн
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Закроется в 20:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
119,90
грн
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Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
126,60
грн
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Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
133,40
грн
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Закроется в 23:00
Львов, ул. Морозная, 21
6.0 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
126,60
грн
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В городах рядом
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Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Львовская, 31
26.6 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
130,70
грн
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Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 12
64.4 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
132,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
461.4 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
159,40
Экономия при брони:
-38,69 грн
120,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
469.3 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
132,60
Экономия при брони:
-34,27 грн
98,33
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
473.8 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
130,20
Экономия при брони:
-31,62 грн
98,58
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
805.4 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
152,55
Экономия при брони:
-8,37 грн
144,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
814.0 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
154,10
Экономия при брони:
-9,92 грн
144,18
грн
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