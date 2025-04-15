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Зубная щетка Колгейт high density charcoal (Toothbrush Colgate high density charcoal)
Зубная щетка Колгейт high density charcoal (Toothbrush Colgate high density charcoal)
Днепр
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Доступно в 2 аптеках в Днепр
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
155,00
Экономия при брони:
-10,82 грн
144,18
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
152,45
Экономия при брони:
-8,27 грн
144,18
грн
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В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
387.4 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
132,60
Экономия при брони:
-34,27 грн
98,33
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
388.6 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
130,20
Экономия при брони:
-31,62 грн
98,58
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
395.2 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
159,40
Экономия при брони:
-38,69 грн
120,71
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 12
804.3 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
132,20
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Морозная, 21
805.6 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
126,60
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
807.5 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
133,40
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
807.7 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
126,60
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
809.7 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
133,40
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
810.1 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
132,20
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
811.9 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
119,90
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Львовская, 31
834.9 км
Зубная щетка Colgate High Density Charcoal №2
Колгейт-Палмолив Украина
130,70
грн
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