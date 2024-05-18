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Бетаргин® раствор для перорального применения стик 10 мл, №20 - Запорожье (333661) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
820,00
Экономия: -158,00 грн
662,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
800,00
Экономия: -138,00 грн
662,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
860,00
Экономия: -168,00 грн
692,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
701,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), стик (10)
880,65
Экономия: -188,04 грн
692,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3), стик (6)
816,62
Экономия: -124,00 грн
692,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для перорального применения (18)
724,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
828,99
Экономия: -111,73 грн
717,26 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
800,00
Экономия: -138,00 грн
662,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: стик (16)
699,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
800,00
Экономия: -138,00 грн
662,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), стик (14)
916,20
Экономия: -212,20 грн
704,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
796,99
Экономия: -79,73 грн
717,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2), стик (12)
701,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
828,35
Экономия: -139,06 грн
689,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), стик (13)
732,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: раствор для перорального применения (11)
732,86 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
800,00
Экономия: -138,00 грн
662,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), стик (12)
830,30
Экономия: -141,01 грн
689,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), стик (9)
810,34
Экономия: -133,24 грн
677,10 грн