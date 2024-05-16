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Бетаргин® раствор для перорального применения стик 10 мл, №20 - Харьков (333661) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 432 аптеках
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1), стик (7)
716,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
703,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), стик (16)
821,50
Экономия: -132,31 грн
689,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2), стик (11)
730,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1), стик (3)
731,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (4), стик (6)
717,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: раствор для перорального применения (4)
798,15
Экономия: -109,21 грн
688,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1), стик (14)
720,80 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6), стик (7)
730,80 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), стик (10)
731,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), стик (8)
986,70
Экономия: -282,70 грн
704,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
730,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: стик (18)
945,80
Экономия: -221,40 грн
724,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
807,99
Экономия: -90,73 грн
717,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), стик (18)
717,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1), стик (8)
744,80 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: раствор для перорального применения (5)
725,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), стик (7)
825,22
Экономия: -135,93 грн
689,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
723,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), стик (8)
745,60 грн