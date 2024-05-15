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Бетаргин® раствор для перорального применения стик 10 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (333661) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 310 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (13), стик (2)
852,95
Экономия: -152,02 грн
700,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (27), стик (10)
791,24
Экономия: -90,31 грн
700,93 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: стик (11)
847,00
Экономия: -122,60 грн
724,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
1032,60
Экономия: -328,60 грн
704,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
802,71
Экономия: -94,21 грн
708,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: стик (18)
890,80
Экономия: -166,40 грн
724,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
724,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
813,99
Экономия: -96,73 грн
717,26 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
976,10
Экономия: -251,70 грн
724,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
892,90
Экономия: -168,50 грн
724,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), стик (1)
1022,00
Экономия: -297,60 грн
724,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: стик (16)
947,90
Экономия: -223,50 грн
724,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5), стик (11)
809,64
Экономия: -118,28 грн
691,36 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), стик (13)
937,30
Экономия: -212,90 грн
724,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
728,54 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4), стик (4)
794,11
Экономия: -92,31 грн
701,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), стик (13)
894,40
Экономия: -202,38 грн
692,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
790,99
Экономия: -73,73 грн
717,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5), стик (8)
793,67
Экономия: -102,31 грн
691,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: стик (19)
703,22 грн