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Аденомак Плюс таблетки стрип в картонной упаковке, №60 - Харьков (896394) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
1465,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), стрип (5)
1711,87
Экономия: -121,22 грн
1590,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), стрип (2)
1665,52
Экономия: -80,26 грн
1585,26 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1603,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1747,39
Экономия: -161,76 грн
1585,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1), стрип (2)
1677,61
Экономия: -91,98 грн
1585,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
1541,99
Экономия: -47,03 грн
1494,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2), стрип (2)
1798,42
Экономия: -214,63 грн
1583,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1), стрип (5)
1747,73
Экономия: -163,94 грн
1583,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
1689,81
Экономия: -105,81 грн
1584,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
1471,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1), стрип (2)
1651,67
Экономия: -97,01 грн
1554,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
1563,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1), стрип (5)
1738,43
Экономия: -152,83 грн
1585,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
1719,31
Экономия: -132,23 грн
1587,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1603,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
1795,33
Экономия: -307,74 грн
1487,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (3)
1672,44
Экономия: -80,57 грн
1591,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
1677,30
Экономия: -185,91 грн
1491,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1), стрип (1)
1721,73
Экономия: -272,24 грн
1449,49 грн