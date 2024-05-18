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Астресса капсулы, №30 - Запорожье (899437) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (33)
210,18
Экономия: -16,18 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (6), капсулы (1)
211,56
Экономия: -17,56 грн
194,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (14), капсулы (2)
209,18
Экономия: -15,18 грн
194,00 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (6), капсулы (1)
208,88
Экономия: -14,88 грн
194,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (19), капсулы (2)
207,78
Экономия: -13,78 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4), капсулы (1)
210,44
Экономия: -16,44 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (12)
210,74
Экономия: -16,74 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (12), капсулы (3)
207,82
Экономия: -13,82 грн
194,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (17)
212,66
Экономия: -18,66 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (27)
211,20
Экономия: -17,20 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (7)
207,64
Экономия: -13,64 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
212,08
Экономия: -18,08 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (5), капсулы (1)
212,72
Экономия: -18,72 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (4), капсулы (1)
209,64
Экономия: -15,64 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (12), капсулы (2)
208,76
Экономия: -14,76 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (7), капсулы (2)
208,70
Экономия: -14,70 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (10)
208,14
Экономия: -14,14 грн
194,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (21), капсулы (1)
207,68
Экономия: -13,68 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (6)
212,08
Экономия: -18,08 грн
194,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (5), капсулы (2)
212,72
Экономия: -18,72 грн
194,00 грн