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Астресса капсулы, №30 - Львов (899437) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5), капсулы (1)
209,42
Экономия: -15,42 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (5)
210,32
Экономия: -16,32 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (19), капсулы (1)
210,22
Экономия: -16,22 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (23)
207,64
Экономия: -13,64 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (17), капсулы (1)
210,58
Экономия: -16,58 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (46), капсулы (1)
211,66
Экономия: -17,66 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (12), капсулы (2)
208,46
Экономия: -14,46 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (5), капсулы (2)
210,56
Экономия: -16,56 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (24), капсулы (2)
208,32
Экономия: -14,32 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (18), капсулы (1)
209,72
Экономия: -15,72 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
211,02
Экономия: -17,02 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (6), капсулы (2)
206,92
Экономия: -12,92 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (5), капсулы (2)
206,12
Экономия: -12,12 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (26), капсулы (1)
207,32
Экономия: -13,32 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (16)
213,86
Экономия: -19,86 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (23)
206,10
Экономия: -12,10 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (15), капсулы (2)
206,66
Экономия: -12,66 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (8), капсулы (1)
209,06
Экономия: -15,06 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (18), капсулы (1)
207,58
Экономия: -13,58 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (13), капсулы (2)
208,46
Экономия: -14,46 грн
194,00 грн