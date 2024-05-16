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Астресса капсулы, №30 - Харьков (899437) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (11)
210,64
Экономия: -16,64 грн
194,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (12)
207,58
Экономия: -13,58 грн
194,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (31), капсулы (1)
209,18
Экономия: -15,18 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
209,44
Экономия: -15,44 грн
194,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (17), капсулы (2)
210,86
Экономия: -16,86 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (19), капсулы (2)
209,56
Экономия: -15,56 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (4)
213,36
Экономия: -19,36 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (7), капсулы (1)
212,48
Экономия: -18,48 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (3)
212,34
Экономия: -18,34 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (5)
211,36
Экономия: -17,36 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (8)
210,72
Экономия: -16,72 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (10), капсулы (1)
206,78
Экономия: -12,78 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (3)
211,66
Экономия: -17,66 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (5), капсулы (1)
210,30
Экономия: -16,30 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (13), капсулы (1)
212,72
Экономия: -18,72 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (16), капсулы (1)
209,14
Экономия: -15,14 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (17), капсулы (1)
212,62
Экономия: -18,62 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (10), капсулы (1)
210,16
Экономия: -16,16 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (8), капсулы (1)
209,22
Экономия: -15,22 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (22)
212,00
Экономия: -18,00 грн
194,00 грн