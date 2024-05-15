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Астресса капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (899437) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (30), капсулы (2)
212,44
Экономия: -18,44 грн
194,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8), капсулы (2)
208,22
Экономия: -14,22 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (22)
211,24
Экономия: -17,24 грн
194,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (18), капсулы (1)
207,60
Экономия: -13,60 грн
194,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
210,36
Экономия: -16,36 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (6)
213,46
Экономия: -19,46 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (20), капсулы (1)
208,86
Экономия: -14,86 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (17)
208,06
Экономия: -14,06 грн
194,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (6), капсулы (2)
210,62
Экономия: -16,62 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (5)
211,18
Экономия: -17,18 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (12)
211,42
Экономия: -17,42 грн
194,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
213,96
Экономия: -19,96 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (9), капсулы (1)
212,38
Экономия: -18,38 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (15)
213,66
Экономия: -19,66 грн
194,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (10), капсулы (1)
213,54
Экономия: -19,54 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (6), капсулы (2)
209,08
Экономия: -15,08 грн
194,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (11)
209,36
Экономия: -15,36 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (12)
209,82
Экономия: -15,82 грн
194,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (4), капсулы (2)
213,96
Экономия: -19,96 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (7), капсулы (2)
212,76
Экономия: -18,76 грн
194,00 грн