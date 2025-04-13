Антипапиллома (Antipapilloma)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
5.4 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,50
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,10
Экономия при брони: -7,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
7.2 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,10
Экономия при брони: -7,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Отрадный, 24/93
7.4 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
8.2 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 41
8.2 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Тираспольская, 58
8.4 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,50
Экономия при брони: -7,50 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
63,00
Экономия при брони: -1,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 53-Д
8.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
8.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 75/2
8.9 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -3,10 грн