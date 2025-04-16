Антипапиллома (Antipapilloma)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
12.4 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -4,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
98.5 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Соборная, 36
107.4 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
80,30
Экономия при брони: -6,80 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
75,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
109.1 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека бам
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
113.0 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
124.0 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,10
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
124.0 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
124.5 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,10
Экономия при брони: -11,60 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
74,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
72,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
132.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,10
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
133.0 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
85,10
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Власовка, ул. Молодежная, 23
134.1 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
134.5 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Днепр, просп. Поля Александра, 82
134.8 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
135.9 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
82,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
73,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Пастера, 2
136.7 км
Антипапиллома Гель от папиллом и бородавок гель 10 мл №1
Эликсир
81,20
Экономия при брони: -4,30 грн